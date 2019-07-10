2019-07-10T07:28:12+03:00
Происшествия

В Башкирии "Лада Ларгус" улетела в кювет: пострадали двое

Авария случилась в Уфимском районе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГИБДД МВД по БашкирииФото: УГИБДД МВД по Башкирии
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Вчера днем, 9 июля, в Уфимском районе Башкирии в кювет улетела машина "Лада Ларгус". По информации региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось на 8 километре дороги между Николевкой и Нурлино.

28-летний житель Аургазинского района, видимо, не справился с управлением. Машина выехала с дороги и опрокинулась в кювет.

В результате инцидента пострадали двое: сам водитель "Лады" и ехавшая с ним 27-летняя девушка. Их с травмами увезли в ближайшую больницу

Стоит отметить, что аналогичная авария с двумя пострадавшими случилась несколькими часами ранее в Мелеузовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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