В Башкирии "Лада Ларгус" улетела в кювет: пострадали двое
Авария случилась в Уфимском районе
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
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Вчера днем, 9 июля, в Уфимском районе Башкирии в кювет улетела машина "Лада Ларгус". По информации региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось на 8 километре дороги между Николевкой и Нурлино.
28-летний житель Аургазинского района, видимо, не справился с управлением. Машина выехала с дороги и опрокинулась в кювет.
В результате инцидента пострадали двое: сам водитель "Лады" и ехавшая с ним 27-летняя девушка. Их с травмами увезли в ближайшую больницу
Стоит отметить, что аналогичная авария с двумя пострадавшими случилась несколькими часами ранее в Мелеузовском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU