В Уфе до конца сентября будут ремонтировать улицу Шота Руставели
Накануне, 9 июля, дорожники приступили к ремонту улицы Шота Руставели. Привести в порядок планируется участок длиной 1,6 километров от проспекта Октября до Уфимского шоссе. Пока рабочие снимаются старый асфальт и убирают бордюрные камни.
В мэрии Уфы уточнили, что некоторые виды работ потребуют перекрытия половины или всей дороги.
- Полное перекрытие проезжей части будет вводиться поквартально по ходу выполнения работ, - уточнили власти.
Завершить ремонт по контракту нужно к 20 сентября, но в администрации города заверяют, что дорожные службы постараются управиться раньше срока.
Уфимцев и гостей башкирской столицы просят проявить понимание и терпение.
ИСТОЧНИК KP.RU