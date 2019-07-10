2019-07-10T07:19:57+03:00
Общество

В Уфе до конца сентября будут ремонтировать улицу Шота Руставели

Власти заверяют, что сделают все, чтобы управиться раньше срока
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Накануне, 9 июля, дорожники приступили к ремонту улицы Шота Руставели. Привести в порядок планируется участок длиной 1,6 километров от проспекта Октября до Уфимского шоссе. Пока рабочие снимаются старый асфальт и убирают бордюрные камни.

В мэрии Уфы уточнили, что некоторые виды работ потребуют перекрытия половины или всей дороги.

- Полное перекрытие проезжей части будет вводиться поквартально по ходу выполнения работ, - уточнили власти.

Завершить ремонт по контракту нужно к 20 сентября, но в администрации города заверяют, что дорожные службы постараются управиться раньше срока.

Уфимцев и гостей башкирской столицы просят проявить понимание и терпение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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