В историческом центре Уфы застроят еще один квартал

СЕГОДНЯ 06:13 2019-07-10T06:13:02+03:00

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Власти Уфы разрешили компании из Казани "Унистройрегион-3" разработать проекты планировки и межевания территории в историческом центре.

Под застойку предполагается отдать квартал в 12 гектаров, ограниченный улицами Коммунистическая, Новомостовая, Мингажева и проспектом Салавата Юлаева. Сейчас на этом месте располагается овраг и частные дома.

Как сообщает "Коммерсантъ-Уфа", застройщик должен в течение полутора лет предоставить в Главархитектуру свои планы по развитию участка.

Уточняется, что "Унистрой" уже реализует в столице Башкирии два проекта: ЖК "Венский лес" за ВДНХ и комплекс возле Кошкиного леса между Глумилино и Сипайлово.

ИСТОЧНИК KP.RU