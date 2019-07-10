В Уфе незрячую девушку пытались выставить из кафе из-за собаки-поводыря
24-летняя Ксения из Уфы оказалась в неприятной ситуации. Девушка с 18 лет лишилась зрения и передвигается по городу с помощью собаки-поводыря. На днях уфимка решила перекусить в пиццерии, но сотрудники кафе напрочь отказались пускать внутрь четвероногого друга. По их словам, знак на двери четко гласит - никаких собак в заведении, не важно, поводырь она или просто питомец.
Ксении пришлось объяснить персоналу заведения, что такое федеральный закон о правах инвалидов по зрению.
Как рассказал телеканал "Вся Уфа", девушка состоит в клубе владельцев собак-проводников «Актырнак». Вместе они борются за то, чтобы общество принимало и уважало их права.
В Уфе сейчас есть только 6 владельцев собак-поводырей, всего в республике их 24.
ИСТОЧНИК KP.RU