2019-07-09T20:35:18+03:00
Общество

"Вышел из офиса на обед и пропал": в Башкирии ищут 31-летнего Тимура Акубекова

Мужчина исчез неделю назад
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Супруга 31-летнего Тимура Акубекова просит жителей Башкирии помочь в поисках мужчины. О его местонахождении ничего не известно со 2 июля. В тот день он вышел из офиса по адресу ул. Коммунистическая, 39 в Уфе на обед, но на работу не вернулся. Связаться с мужем Анастасия не может уже неделю, его телефон выключен.

Девушка не может даже предположить, куда мог деться ее супруг. По словам Анастасии, в полиции тоже пока не называют никаких версий, где может быть мужчина.

Сейчас к поискам молодого человека подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Приметы Тимура: рост 175-177 см, плотное телосложение, волосы темные короткие, глаза карие, носит короткую бороду.

Был одет в брюки песочного цвета, серо-коричневую футболку с растительным принтом, кеды цвета хаки, красную ветровку с черно-белыми вставками. При себе у него была черная кожаная сумка через плечо.

Если вам известно, где может находиться Тимур, свяжитесь с волонтерами 8 800 700 54 52, полицией или его супругой Анастасией 8 937 360 32 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Откачивали почти пять минут»: в Уфе спасатели вернули к жизни наглотавшегося воды подростка
В Башкирии трое парней во время празднования дня рождения вместе изнасиловали 14-летнюю девочку
Районная администрация прокомментировала историю с голодающей под Уфой бабушкой
В Башкирии машинистку крана будут судить за гибель 51-летнего мужчины
В Уфе открывается центр спортивной подготовки по 49 видами спорта
Полицейские из Башкирии отправились за решетку за сбыт наркотиков
Следовавший из Уфы самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево
Стало известно, что стало причиной смерти 4-летней девочки в санатории Башкирии
В Башкирии пенсионер cжег заживо свою знакомую
На стройке в Уфе из-за отсутствия ограждения погиб бригадир
Одну из улиц в историческом центре Уфы сделают пешеходной
ВТБ в Башкирии предоставит АО «Башспирт» гарантий на 3 млрд рублей
УГНТУ вручил дипломы студентам из 28 стран мира
Шквалистое усиление ветра: в Башкирии объявили штормовое предупреждение
«Эврика!»: Радий Хабиров нашел самый лучший двор Башкирии
Власти Уфы рассказали, что будет с парками и скверами
Уфимские дольщики получат ключи от дома до конца июля
Годовалый малыш из Башкирии утонул в ведре с водой
Вандалы в Уфе повредили два арт-объекта
Ночью на дороге в Башкирии разбился 26-летний парень
«Я очень сильно хочу кушать»: под Уфой умирает от голода 84-летняя бабушка
В Уфе вор вскрыл сейф торговой компании и украл миллион рублей
На трассе в Башкирии насмерть сбили женщину
Дожди и грозы: погода в Башкирии продолжает портиться
На дорогах Уфы появятся временные дорожные знаки
В Башкирии пациента диспансера привязали к кровати в коридоре