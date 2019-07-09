"Вышел из офиса на обед и пропал": в Башкирии ищут 31-летнего Тимура Акубекова

СЕГОДНЯ 20:34 2019-07-09T20:35:18+03:00

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Супруга 31-летнего Тимура Акубекова просит жителей Башкирии помочь в поисках мужчины. О его местонахождении ничего не известно со 2 июля. В тот день он вышел из офиса по адресу ул. Коммунистическая, 39 в Уфе на обед, но на работу не вернулся. Связаться с мужем Анастасия не может уже неделю, его телефон выключен.

Девушка не может даже предположить, куда мог деться ее супруг. По словам Анастасии, в полиции тоже пока не называют никаких версий, где может быть мужчина.

Сейчас к поискам молодого человека подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Приметы Тимура: рост 175-177 см, плотное телосложение, волосы темные короткие, глаза карие, носит короткую бороду.

Был одет в брюки песочного цвета, серо-коричневую футболку с растительным принтом, кеды цвета хаки, красную ветровку с черно-белыми вставками. При себе у него была черная кожаная сумка через плечо.

Если вам известно, где может находиться Тимур, свяжитесь с волонтерами 8 800 700 54 52, полицией или его супругой Анастасией 8 937 360 32 23.

ИСТОЧНИК KP.RU