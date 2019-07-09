«Откачивали почти пять минут»: в Уфе спасатели вернули к жизни наглотавшегося воды подростка

СЕГОДНЯ 19:48 2019-07-09T19:57:59+03:00

Сейчас 14-летний уфимец находится в одной из больниц

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Сегодня около половины четвертого дня на берегу Уфимки едва не случилась трагедия. 14-летний подросток купался в районе бывшей зоны отдыха «Водопад». В какой-то момент он прыгнул в воду с обрыва и исчез. Отдыхающие заволновались и побежали к спасателям – сотруднику ПСО Уфы Тимуру Зинатуллину и спасателю-общественнику Максиму Миниахметову. Через две минуты те нашли мальчика, он уже наглотался воды и потерял сознание.

Пока вызывали скорую, спасатель делал парню искусственное дыхание. Он почти пять минут боролся за жизнь мальчика и буквально вернул его с того света.

По данным Управления гражданской защиты, в бессознательном состоянии юного уфимца перенесли в машину скорой и доставили в одну из городских больниц.

Подростка в бессознательном состоянии транспортировали до кареты скорой

ИСТОЧНИК KP.RU