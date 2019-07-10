2019-07-10T06:45:12+03:00
Общество

В Башкирии закрыли опасный для здоровья колодец

Вода в нем не отвечала санитарным нормам
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Стерлитамакском районе Башкирии приставам пришлось опечатать колодец. Из него брали воду жители деревни Подлесное. Они и не предполагали, что пить воду из этого колодца опасно для здоровья. Анализы показали, что в ней повышено содержание нитратов и соли общей жесткости, а показатель окисляемости занижен.

За ненадлежащее содержание колодца администрацию сельского поселения привлекли к административной ответственности. Суд постановил закрыть опасный колодец на 90 суток, а местным жителям объяснили, что пытаться набрать из него воду не стоит - это рискованно.

- В данный момент глава Администрации сельского поселения Подлесненского сельсовета МР Стерлитамакского района принимает меры по устранению недостатков, - пояснили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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