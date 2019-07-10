Молодая уфимка спасла на озере Теплое тонущую женщину

СЕГОДНЯ 07:03 2019-07-10T07:03:15+03:00

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Очередной жаркий летний день юная уфимка Наталья Толстолуцкая решила провести на озере Теплое. Девушка хотела сделать несколько фотографий на берегу, когда услышала крики о помощи. Оглянувшись, Наталья увидела женщину, барахтающуюся в воде.

Девушка бросилась в озеро, за считанные секунды доплыла до пострадавшей, схватила ее и помогла добраться до берега. Уже на суше она уточнила, не нужна ли женщине медицинская помощь. К счастью, та отделалась только испугом.

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии рассказали, что девушка не понаслышке знала, как действовать в подобных ситуациях: она обучалась в кадетском классе школы №157 по профилю «Юный спасатель». Теперь смелую уфимку хотят представить к ведомственной награде МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU