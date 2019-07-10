Молодая уфимка спасла на озере Теплое тонущую женщину
Очередной жаркий летний день юная уфимка Наталья Толстолуцкая решила провести на озере Теплое. Девушка хотела сделать несколько фотографий на берегу, когда услышала крики о помощи. Оглянувшись, Наталья увидела женщину, барахтающуюся в воде.
Девушка бросилась в озеро, за считанные секунды доплыла до пострадавшей, схватила ее и помогла добраться до берега. Уже на суше она уточнила, не нужна ли женщине медицинская помощь. К счастью, та отделалась только испугом.
В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии рассказали, что девушка не понаслышке знала, как действовать в подобных ситуациях: она обучалась в кадетском классе школы №157 по профилю «Юный спасатель». Теперь смелую уфимку хотят представить к ведомственной награде МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU