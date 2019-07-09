В Башкирии машинистку крана будут судить за гибель 51-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 17:32 2019-07-09T17:32:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело в отношении 35-летней машинистки крана из Стерлитамака передано в суд, который решит ее дальнейшую судьбу. Женщина обвиняется в нарушении правил безопасности, из-за которых погиб человек.

Несчастный случай произошел в феврале на стройплощадке по проспекту Октября. Машинистка перемещала рулоны полотна для кровли, когда один из них сорвался и упал на 51-летнего каменщика, придавив мужчину насмерть.

В Следственном комитете по Башкирии рассказали, что проверка стройки выявила нарушения. Рулоны грузили и обвязывали люди, не имевшие удостоверения стропальщиков, поэтому груз был неправильно закреплен. Машинистка, в свою очередь, не проверила их документы и к тому же стала перемещать рулоны над территорией, где были рабочие. Свою вину женщина так и не признала.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали ситуацию в Следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU