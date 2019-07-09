2019-07-09T17:32:17+03:00
Общество

В Башкирии машинистку крана будут судить за гибель 51-летнего мужчины

Трагедия произошла на стройке в Стерлитамаке
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уголовное дело в отношении 35-летней машинистки крана из Стерлитамака передано в суд, который решит ее дальнейшую судьбу. Женщина обвиняется в нарушении правил безопасности, из-за которых погиб человек.

Несчастный случай произошел в феврале на стройплощадке по проспекту Октября. Машинистка перемещала рулоны полотна для кровли, когда один из них сорвался и упал на 51-летнего каменщика, придавив мужчину насмерть.

В Следственном комитете по Башкирии рассказали, что проверка стройки выявила нарушения. Рулоны грузили и обвязывали люди, не имевшие удостоверения стропальщиков, поэтому груз был неправильно закреплен. Машинистка, в свою очередь, не проверила их документы и к тому же стала перемещать рулоны над территорией, где были рабочие. Свою вину женщина так и не признала.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали ситуацию в Следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе открывается центр спортивной подготовки по 49 видами спорта
Полицейские из Башкирии отправились за решетку за сбыт наркотиков
Следовавший из Уфы самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево
Стало известно, что стало причиной смерти 4-летней девочки в санатории Башкирии
В Башкирии пенсионер cжег заживо свою знакомую
На стройке в Уфе из-за отсутствия ограждения погиб бригадир
Одну из улиц в историческом центре Уфы сделают пешеходной
ВТБ в Башкирии предоставит АО «Башспирт» гарантий на 3 млрд рублей
УГНТУ вручил дипломы студентам из 28 стран мира
Шквалистое усиление ветра: в Башкирии объявили штормовое предупреждение
«Эврика!»: Радий Хабиров нашел самый лучший двор Башкирии
Власти Уфы рассказали, что будет с парками и скверами
Уфимские дольщики получат ключи от дома до конца июля
Годовалый малыш из Башкирии утонул в ведре с водой
Вандалы в Уфе повредили два арт-объекта
Ночью на дороге в Башкирии разбился 26-летний парень
«Я очень сильно хочу кушать»: под Уфой умирает от голода 84-летняя бабушка
В Уфе вор вскрыл сейф торговой компании и украл миллион рублей
На трассе в Башкирии насмерть сбили женщину
Дожди и грозы: погода в Башкирии продолжает портиться
На дорогах Уфы появятся временные дорожные знаки
В Башкирии пациента диспансера привязали к кровати в коридоре