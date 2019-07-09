Полицейские из Башкирии отправились за решетку за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 16:08 2019-07-09T17:13:56+03:00

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Двоим сотрудникам полиции из Татышлинского района Башкирии вынесен приговор за незаконный сбыт наркотиков и превышение должностных полномочий. Об этом сообщил Следком Башкирии.

В апреле 2016 года оперативный дежурный и участковый солгали местному жителю, что ими проводятся оперативно-розыскные мероприятия в отношении его знакомого. Они предложили мужчине деньги за роль «условного сбытчика» наркотиков, и тот согласился. Полицейские организовали встречу знакомых, по результатам которой задержали того самого мужчину, с которым и заключили сделку. В отношении него было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Однако справедливость восторжествовала, и суд, разобравшись в деле, оправдал жителя, так как он был спровоцирован на покупку наркотиков сотрудниками полиции.

Обвиняемые полицейские свою вину признавать отказались. Суд приговорил их к десяти годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.

- Руководством МВД по РБ была назначена служебная проверка, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей. После вступления в силу приговора суда будет принято решение об увольнении их из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU