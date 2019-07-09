2019-07-09T15:57:53+03:00
Происшествия

Следовавший из Уфы самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево

На воздушном судне сработали датчики неисправности
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Информации о пострадавших не поступалоИнформации о пострадавших не поступалоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В самолете «Аэрофлота», следовавшем рейсом Уфа-Москва, при посадке в аэропорту Шереметьево сработал датчик неисправности. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

– Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево. У самолета сработал датчик неисправности системы наддува кабины, - цитирует свой источник информационное агентство.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет имени Мустая Карима. В пожаре погиб 41 человек, в том числе двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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