Следовавший из Уфы самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево
На воздушном судне сработали датчики неисправности
Информации о пострадавших не поступалоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В самолете «Аэрофлота», следовавшем рейсом Уфа-Москва, при посадке в аэропорту Шереметьево сработал датчик неисправности. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
– Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево. У самолета сработал датчик неисправности системы наддува кабины, - цитирует свой источник информационное агентство.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет имени Мустая Карима. В пожаре погиб 41 человек, в том числе двое детей.
ИСТОЧНИК KP.RU