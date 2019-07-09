2019-07-09T15:28:56+03:00
Происшествия

Стало известно, что стало причиной смерти 4-летней девочки в санатории Башкирии

Ребенок скончался на территории здравницы «Якты-Куль»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Девочку спасти не удалосьДевочку спасти не удалось
Изменить размер текста:

Стало известно, из-за чего умерла четырехлетняя девочка на территории санатория в Башкирии. Напомним, ребенок приехал в здравницу «Якты-Куль» Абзелиловского района из Магнитогорска вместе с мамой. Во время прогулки по оздоровительному учреждению малышке стало плохо, и она упала. Сотрудники санатория пытались спасти девочку, из села Аскарово приехала скорая помощь, но было уже поздно – малышка умерла.

Вскрытие подтвердило предварительные данные – у ребенка остановилось сердце. Как сообщает издание verstov.info, ранее у девочки диагностировали врождённый порок сердца. В полтора года она пережила серьезную операцию на сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии машинистку крана будут судить за гибель 51-летнего мужчины
В Уфе открывается центр спортивной подготовки по 49 видами спорта
Полицейские из Башкирии отправились за решетку за сбыт наркотиков
Следовавший из Уфы самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево
В Башкирии пенсионер cжег заживо свою знакомую
На стройке в Уфе из-за отсутствия ограждения погиб бригадир
Одну из улиц в историческом центре Уфы сделают пешеходной
ВТБ в Башкирии предоставит АО «Башспирт» гарантий на 3 млрд рублей
УГНТУ вручил дипломы студентам из 28 стран мира
Шквалистое усиление ветра: в Башкирии объявили штормовое предупреждение
«Эврика!»: Радий Хабиров нашел самый лучший двор Башкирии
Власти Уфы рассказали, что будет с парками и скверами
Уфимские дольщики получат ключи от дома до конца июля
Годовалый малыш из Башкирии утонул в ведре с водой
Вандалы в Уфе повредили два арт-объекта
Ночью на дороге в Башкирии разбился 26-летний парень
«Я очень сильно хочу кушать»: под Уфой умирает от голода 84-летняя бабушка
В Уфе вор вскрыл сейф торговой компании и украл миллион рублей
На трассе в Башкирии насмерть сбили женщину
Дожди и грозы: погода в Башкирии продолжает портиться
На дорогах Уфы появятся временные дорожные знаки
В Башкирии пациента диспансера привязали к кровати в коридоре