Стало известно, что стало причиной смерти 4-летней девочки в санатории Башкирии

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-09T15:28:56+03:00

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Стало известно, из-за чего умерла четырехлетняя девочка на территории санатория в Башкирии. Напомним, ребенок приехал в здравницу «Якты-Куль» Абзелиловского района из Магнитогорска вместе с мамой. Во время прогулки по оздоровительному учреждению малышке стало плохо, и она упала. Сотрудники санатория пытались спасти девочку, из села Аскарово приехала скорая помощь, но было уже поздно – малышка умерла.

Вскрытие подтвердило предварительные данные – у ребенка остановилось сердце. Как сообщает издание verstov.info, ранее у девочки диагностировали врождённый порок сердца. В полтора года она пережила серьезную операцию на сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU