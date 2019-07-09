2019-07-09T14:55:22+03:00
Происшествия

В Башкирии пенсионер cжег заживо свою знакомую

Пострадавшую пытались спасти медики, но безуспешно
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В полицию обратились из уфимской больницы №18В полицию обратились из уфимской больницы №18
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В Калтаскинском районе Башкирии 68-летний пенсионер поджег знакомую.

Всё случилось в селе Краснохолмский днём 6 июля. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», пожилой мужчина выпивал алкоголь вместе со своей сожительницей – 46-летней женщиной. Внезапно разгорелся спор, и пенсионер не выдержал: он облил потерпевшую спиртным, а затем поджог её.

Правоохранители узнали об инциденте только спустя два дня. Им поступило сообщение от уфимской городской больницы №18, куда доставили пострадавшую из Калтасинской ЦРБ. Медики обнаружили у женщины ожог лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей – 32% процента тела потерпевшей было в ожогах. Спустя три с половиной часа после поступления в уфимскую больницу она скончалась.

Пенсионер с переломом бедренной кости находится дома по месту жительства. Каким образом он получил травму, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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