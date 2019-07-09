2019-07-09T14:12:11+03:00
Общество

На стройке в Уфе из-за отсутствия ограждения погиб бригадир

Гострудинспекция провела собственное расследование
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Погибший сорвался с четвертого этажаПогибший сорвался с четвертого этажа
Изменить размер текста:

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, в результате которого погиб 33-летний бригадир каменщиков. Инцидент с летальным исходом произошел 17 июня в Ленинском районе Уфы. В строящийся 19-этажный дом пришла бригада из трех человек, в числе которых был пострадавший. Они оценивали объём выполненных работ. Сотрудники рассредоточились по территории, и в какой-то момент один из них услышал крики строителей с соседнего дома. Как оказалось, с перекрытия четвертого этажа сорвался бригадир каменщиков. Он упал с 16-метровой высоты и получил множественные травмы, несовместимые с жизнью.

Как оказалось, на злополучном четвертом этаже не было ограждения. Металлические защитно-улавливающие сетки оставили на земле – их временно сняли с соседнего дома.

– ИП «Шакиров И. И.» не обеспечил безопасные условия труда и должный контроль за рабочим процессом, также не было проведено обучение по охране труда, в том числе технике безопасности при высотных работах, – пояснили в Гострудинспекции республики.

Материалы направлены в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Одну из улиц в историческом центре Уфы сделают пешеходной
ВТБ в Башкирии предоставит АО «Башспирт» гарантий на 3 млрд рублей
УГНТУ вручил дипломы студентам из 28 стран мира
Шквалистое усиление ветра: в Башкирии объявили штормовое предупреждение
«Эврика!»: Радий Хабиров нашел самый лучший двор Башкирии
Власти Уфы рассказали, что будет с парками и скверами
Уфимские дольщики получат ключи от дома до конца июля
Годовалый малыш из Башкирии утонул в ведре с водой
Вандалы в Уфе повредили два арт-объекта
Ночью на дороге в Башкирии разбился 26-летний парень
«Я очень сильно хочу кушать»: под Уфой умирает от голода 84-летняя бабушка
В Уфе вор вскрыл сейф торговой компании и украл миллион рублей
На трассе в Башкирии насмерть сбили женщину
Дожди и грозы: погода в Башкирии продолжает портиться
На дорогах Уфы появятся временные дорожные знаки
В Башкирии пациента диспансера привязали к кровати в коридоре