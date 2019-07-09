На стройке в Уфе из-за отсутствия ограждения погиб бригадир

СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-09T14:12:11+03:00

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Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, в результате которого погиб 33-летний бригадир каменщиков. Инцидент с летальным исходом произошел 17 июня в Ленинском районе Уфы. В строящийся 19-этажный дом пришла бригада из трех человек, в числе которых был пострадавший. Они оценивали объём выполненных работ. Сотрудники рассредоточились по территории, и в какой-то момент один из них услышал крики строителей с соседнего дома. Как оказалось, с перекрытия четвертого этажа сорвался бригадир каменщиков. Он упал с 16-метровой высоты и получил множественные травмы, несовместимые с жизнью.

Как оказалось, на злополучном четвертом этаже не было ограждения. Металлические защитно-улавливающие сетки оставили на земле – их временно сняли с соседнего дома.

– ИП «Шакиров И. И.» не обеспечил безопасные условия труда и должный контроль за рабочим процессом, также не было проведено обучение по охране труда, в том числе технике безопасности при высотных работах, – пояснили в Гострудинспекции республики.

Материалы направлены в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU