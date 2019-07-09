2019-07-09T12:53:46+03:00
Общество

Шквалистое усиление ветра: в Башкирии объявили штормовое предупреждение

В республике ожидаются также грозы, ливни и град
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ветер в республике усилится до 17-22 м/сВетер в республике усилится до 17-22 м/с
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С 20 часов 9 июля до 20 часов 10 июля в Башкирии объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает МЧС по республике, в этот период ожидаются кратковременные дожди, грозы, локально ливни и град. Днем прогнозируется шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. Утром на отдельных участках автодорог возможен туман с видимостью 500 метров и менее.

В целом в Башкирии будет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью составит +14, +19 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +25,+30 градусов, по юго-востоку до +35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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