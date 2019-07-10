В Башкирии задержали преступника, сбежавшего из колонии-поселения
Мужчина отбывал срок за то, что сбил человека
.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Позачера, 8 июля, в Салавате сотрудники ФСИН и полиции задержали заключенного, умудрившегося сбежать из колонии-поселения.
Известно, что срок мужчина отбывал за совершение ДТП, в котором пострадал человек. По всей видимости, жулик решил, что на свободе ему будет интереснее и решился на побег.
Как сообщил источник «КП-Уфа», пропажу обнаружили во время вечерней проверки 7 июля. К счастью, уже на следующий день беглеца задержали на территории автозаправки и поместили в изолятор.
Вполне вероятно, что за подобную выходку мужчине могут ужесточить условия содержания под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU