«Эврика!»: Радий Хабиров нашел самый лучший двор Башкирии

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-09T12:11:46+03:00

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Радий Хабиров обсудил с жителями Стерлитамака будущее придомовых территорий. Врио главы Башкирии остался под большим впечатлением от организации дискуссии с жильцами одного из дворов.

– Эврика! По-моему, я нашёл двор в Стерлитамаке, который почти на 100% отвечает моим требованиям по выбору, организации обсуждения его будущего с жителями, началу работ, – написал Хабиров в соцсети. – Не все же время мне ругаться... Вот сегодня я реально счастлив.

Напомним, сейчас активно реализуется проект «Башкирские дворики». За 1,78 млрд рублей будет отремонтировано 400 дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU