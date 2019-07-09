2019-07-09T12:11:46+03:00
Общество

«Эврика!»: Радий Хабиров нашел самый лучший двор Башкирии

Врио главы республики «реально счастлив» от своей находки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Двор в Стерлитамаке приятно удивил ХабироваДвор в Стерлитамаке приятно удивил Хабирова
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Радий Хабиров обсудил с жителями Стерлитамака будущее придомовых территорий. Врио главы Башкирии остался под большим впечатлением от организации дискуссии с жильцами одного из дворов.

– Эврика! По-моему, я нашёл двор в Стерлитамаке, который почти на 100% отвечает моим требованиям по выбору, организации обсуждения его будущего с жителями, началу работ, – написал Хабиров в соцсети. – Не все же время мне ругаться... Вот сегодня я реально счастлив.

Напомним, сейчас активно реализуется проект «Башкирские дворики». За 1,78 млрд рублей будет отремонтировано 400 дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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