2019-07-09T11:41:17+03:00
Общество

Власти Уфы рассказали, что будет с парками и скверами

Главный архитектор представил проекты реконструкции зон отдыха
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфе обустроят несколько зон отдыхаВ Уфе обустроят несколько зон отдыха
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Главный архитектор Уфы Олег Байдин на оперативном совещании в мэрии представил предварительные проекты реконструкции зон отдыха.

В парке Первомайский в Черниковке может появиться центральный вход – сквозь здание ДК Машиностроителей. Место отдыха оснастят спортивной зоной, кафе и киосками. Загрязненный пруд очистят, а вокруг него проведут дорожку из террасной доски. Согласно проекту, старую сцену заменят новой.

В сипайловском Кашкадане ожидается обустройство пирса, а также установка амфитеатра и малой сцены. Отдыхающие смогут воспользоваться прокатом снаряжения и развлечься на роллердроме.

В сквере Дубки рядом с Городским дворцом культуры запустят фонтан «Журавли». Будут добавлены дополнительные дорожки, а также появится детская и строительная площадки, туалет и торговые точки.

Сквер Волна микрорайона Затон обзаведется центральной аллеей, по сторонам которой расположится водный сад, велодорожкой и тропинкой вокруг озера. В центре парка установят амфитеатр.

Всего в столице Башкирии расположено 95 зон отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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