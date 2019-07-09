Ночью на дороге в Башкирии разбился 26-летний парень

СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-09T09:28:48+03:00

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ДТП с летальным исходом случилось в Дуванском районе на 204 км трассы Бирск-Тастуба-Сатка. Местный житель за рулем ВАЗа 12-й модели не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел с дороги в кювет. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать скользкое дорожное покрытие – водитель ехал во время дождя. От полученных травм 26-летний автомобилист скончался.

– За сутки выявлено 2400 нарушений ПДД, задержаны 40 нетрезвых водителей. Разыскано три ранее угнанных автомобиля, – сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU