2019-07-09T10:05:53+03:00
Происшествия

В Уфе вор вскрыл сейф торговой компании и украл миллион рублей

Преступник вынес деньги из кабинета главного бухгалтера
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейские изъяли 12 следов рук, три следа обуви и фрагмент латексной перчаткиПолицейские изъяли 12 следов рук, три следа обуви и фрагмент латексной перчатки
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Дерзкая кража произошла в уфимском микрорайоне Инорс. В период с вечера 4-го июля на утро 5-го в здание одной из столичных торговых компаний пробрался злоумышленник. Он открыл пластиковое окно снаружи путем отжатия. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», таким же способом вор вскрыл сейф в кабинете главного бухгалтера и вынес из хранилища 971 тысяч рублей.

Кража была обнаружена только утром, когда руководство предприятия пришло на работу. В полицию с заявлением обратился соучредитель компании. С места преступления правоохранители изъяли 12 следов рук, три следа обуви и фрагмент латексной перчатки. Полицейские также забрали видеозапись, на которой, возможно, запечатлен преступник. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 – «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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