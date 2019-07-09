2019-07-09T07:53:18+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии насмерть сбили женщину

Водитель утверждает, что погибшая внезапно выбежала на дорогу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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От удара у машины смялся капотОт удара у машины смялся капот
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В Краснокамском районе накануне днем произошло смертельное ДТП. По данным республиканской Госавтоинспекции, на втором километре трассы Нефтекамск-Янаул 23-летней водитель на ВАЗе 14-й модели сбил местную жительницу. От сильного удара у легковушки смялся капот.

37-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. По словам водителя, она внезапно выбежала на проезжую часть прямо перед автомобилем.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано десять автомобильных аварий, в которых погибло два человека и десять получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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