2019-07-09T07:29:59+03:00
Общество

Дожди и грозы: погода в Башкирии продолжает портиться

Синоптики дали неутешительный прогноз на ближайшие два дня
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Специалисты Башгидрометцентра вновь огорчают жителей республики: в ближайшие два дня в регион вновь придут дожди и грозы. По данным синоптиков, по всей территории Башкирии пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, в ночное время и утром туман на дорогах. Видимость составит до 500 метров.

Сегодня, 9 июля, прогнозируется южный ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем +23, +28 градусов Цельсия.

Завтра, 10 июля, в Башкирии также ожидаются дожди и грозы. Днем в некоторых районах прогнозируется выпадения града. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +24, +29 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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