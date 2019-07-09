На дорогах Уфы появятся временные дорожные знаки
Сегодня, 9 июля, на оперативном совещании в уфимской мэрии глава городской администрации Ульфат Мустафин заявил, что в ближайшие дни на дорогах появятся временные автомобильные знаки. Виной всему проведение Международных детских игр.
- В эти дни мы постараемся по минимуму перекрывать (дороги). Но если возникнут трудности, заранее приноси м свои извинения, - заявил Ульфат Мустафин.
Напомним, уже завтра состоится церемония открытия Международных детских игр. В башкирскую столицу съедутся делегации из десятков стран. На время соревнований некоторые улицы будут перекрывать, либо ограничивать движение по определенным участкам.
ИСТОЧНИК KP.RU