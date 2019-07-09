На дорогах Уфы появятся временные дорожные знаки

СЕГОДНЯ 07:15 2019-07-09T07:15:36+03:00

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Сегодня, 9 июля, на оперативном совещании в уфимской мэрии глава городской администрации Ульфат Мустафин заявил, что в ближайшие дни на дорогах появятся временные автомобильные знаки. Виной всему проведение Международных детских игр.

- В эти дни мы постараемся по минимуму перекрывать (дороги). Но если возникнут трудности, заранее приноси м свои извинения, - заявил Ульфат Мустафин.

Напомним, уже завтра состоится церемония открытия Международных детских игр. В башкирскую столицу съедутся делегации из десятков стран. На время соревнований некоторые улицы будут перекрывать, либо ограничивать движение по определенным участкам.

ИСТОЧНИК KP.RU