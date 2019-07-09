В Башкирии пациента диспансера привязали к кровати в коридоре

СЕГОДНЯ 07:03 2019-07-09T07:03:55+03:00

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В одном из наркологических диспансеров Башкирии произошел вопиющий случай. Пожилого пациента положили в коридор и привязали к кровати. Один из соседей по несчастью, снял происходящее на видео и прислал его в редакцию Башкирского спутникового телевидения.

Судя по всему, несчастного накачали снотворным и оставили на кровати в коридоре. По словам очевидца, он лежал без сознания в грязном подгузнике. Пациенты диспансера пожалели мужчину и сами поменяли ему подгузник.

- Он лежал весь грязный. Судя по всему, ему дали снотворное. Он вообще-то и без снотворного никуда не дергался с места, я видел. А потом прохожу мимо, вижу: дед привязан, весь грязный лежит. Я решил ему поменять памперс. Жалко его, всю ночь так пролежал, - заявил один из пациентов Башкирскому спутниковому телевидению.

ИСТОЧНИК KP.RU