СЕГОДНЯ 06:52 2019-07-09T06:52:38+03:00

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В минувший понедельник, 8 июля, Центризбирком Башкирии зарегистрировал первого кандидата на пост главы республики. Председатель ЦИКа Илона Макаренко выдала удостоверение кандидата врио главы региона Радию Хабирову.

Радий Хабиров сдал документы для регистрации на выборы еще на прошлой неделе. К ним он приложил подписанные и заверенные нотариусом подписи депутатов районных советов.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», Хабиров, в случае своего избрания, предложит на пост сенатора от Башкирии бывшего мэра Уфы, а ныне депутата Госдумы Павла Качкаева, действующего сенатора Лилию Гумерову и экс-мэра Стерлитамака Спартака Галеева.

Накануне Радий Хабиров в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» заявил, что не будет участвовать в дебатах.

ИСТОЧНИК KP.RU