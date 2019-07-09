2019-07-09T06:52:38+03:00
Политика

Центризбирком Башкирии зарегистрировал первого кандидата на пост главы республики

Им стал врио главы региона Радий Хабиров
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ- УфаФото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ- Уфа
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 8 июля, Центризбирком Башкирии зарегистрировал первого кандидата на пост главы республики. Председатель ЦИКа Илона Макаренко выдала удостоверение кандидата врио главы региона Радию Хабирову.

Радий Хабиров сдал документы для регистрации на выборы еще на прошлой неделе. К ним он приложил подписанные и заверенные нотариусом подписи депутатов районных советов.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», Хабиров, в случае своего избрания, предложит на пост сенатора от Башкирии бывшего мэра Уфы, а ныне депутата Госдумы Павла Качкаева, действующего сенатора Лилию Гумерову и экс-мэра Стерлитамака Спартака Галеева.

Накануне Радий Хабиров в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» заявил, что не будет участвовать в дебатах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Годовалый малыш из Башкирии утонул в ведре с водой
Вандалы в Уфе повредили два арт-объекта
Ночью на дороге в Башкирии разбился 26-летний парень
«Я очень сильно хочу кушать»: под Уфой умирает от голода 84-летняя бабушка
В Уфе вор вскрыл сейф торговой компании и украл миллион рублей
На трассе в Башкирии насмерть сбили женщину
Дожди и грозы: погода в Башкирии продолжает портиться
На дорогах Уфы появятся временные дорожные знаки
В Башкирии пациента диспансера привязали к кровати в коридоре
В Башкирии без вести пропала четырехлетняя девочка
«Отпустите Хайруллину Луизу»: уфимский музыкант посвятил песню самой известной в России кассирше
«Не выглядит подавленной»: общественник рассказал о состоянии кассира из Салавата в СИЗО
В Уфе разыскивают 28-летнего рыбака
В Уфе начали строить новый мост через Белую
Еще один форвард «Салавата Юлаева» окажется в СКА
В Башкирии отменили приговор, текст которого в суде скопировали из обвинительного заключения
В Уфе перекроют центральные улицы
Башкирию, Челябинскую и Свердловскую области объединят
Стала известна личность педофила, надругавшегося над девочкой в Уфе
Мечеть Ар-Рахим обзавелась новыми инвесторами
«На них пальцем показывают, как на обезьянок»: отец Луизы Хайруллиной рассказал о детях кассирши
Уфимец застрял на скале в крымской Алупке
В Башкирии внештатный инспектор из МЧС спас тонущего мужчину
Погорельцам из Башкирии власти отремонтируют дом
Стала известна личность парня из Башкирии, устроившего кровавую расправу над родителями и братом
В Башкирии из-за фальсификаций на ЕГЭ без аттестата остались 16 выпускников
Стало известно, когда с улиц Уфы пропадут все ПАЗики и Газельки
В Башкирии в реке Белой нашли тело мужчины