В Башкирии без вести пропала четырехлетняя девочка

СЕГОДНЯ 06:42 2019-07-09T06:42:00+03:00

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Почти две недели назад в Кармаскалинском районе Башкирии бесследно пропала четырехлетняя девочка. Мама ребенка, Лия Нигматуллина уверена, что ее выкрал отец – 51-летний житель Узбекистана Альберт Мамлиев. Об этом сообщает издание Собкор02.

По словам матери девочки, до недавнего времени отец не интересовался судьбой ребенка и не платил алименты. На данный момент его долг по алиментам составляет более 300 тысяч рублей.

Лия Нигматуллина опасается, что малышку увезли за пределы России. Она просит всех, кому что-либо известно о судьбе девочки, сообщить в полицию. По ее словам, на сегодняшний день сотрудники полиции не объявляют девочку в розыск, так как у отца есть такие же права на ребенка, как и у матери.

Известно, что у Альберта Мамлиева нет с собой никаких документов на ребенка, а это значит, что он не сможет устроить ее в садик или отвести к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU