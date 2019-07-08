В Уфе разыскивают 28-летнего рыбака

СЕГОДНЯ 21:01 2019-07-08T21:01:46+03:00

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В Уфе волонтеры и полицейские разыскивают 28-летнего Алексея Шахтарина.

Известно, что еще 20 июня молодой мужчина отправился рыбачить на один из водоемов республики, но домой так и не вернулся. Обеспокоенные близкие молодого человека обратились за помощью к добровольцам-поисковикам.

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, плотное телосложение, серые глаза, волосы русые.

Был одет: темно-синий спортивный костюм, черные кроссовки.

При себе у молодого мужчины были рыболовные снасти, телефон, синий плед.

Если вы узнали этого человека, пожалуйста, позвоните по телефону 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU