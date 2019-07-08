2019-07-08T20:50:28+03:00
Общество

В Уфе начали строить новый мост через Белую

Первый камень заложили в торжественной обстановке
Рустем АХУНОВ
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В Уфе начали строить мост через реку БелуюВ Уфе начали строить мост через реку Белую
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8 июля в Уфе заложили первый камень в месте, где будет построен мост через реку Белую.

Напомним, что ранее торжественное начало стройки власти республики обещали начать в День города, 12 июня. Но по неизвестным никому причинам эту дату отложили. Затем торжественное начало строительство моста перенесли на 28 июня. Увы, но и в этот день церемония не началась – журналистов, пришедших к символическому камню, попросту выгнали без объяснения причин.

Наконец, с третьего раза церемонию начала стройки провести удалось. Первый этап строительства продлится 31 месяц. Все это время два остальных моста будут работать в штатном режиме. Стоимость работ оценивают в 3,1 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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