2019-07-08T19:25:03+03:00
Общество

В Башкирии отменили приговор, текст которого в суде скопировали из обвинительного заключения

В дело вмешался Верховный суд
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии Верховный суд отменил приговор обвиняемым в торговле наркотикамиВ Башкирии Верховный суд отменил приговор обвиняемым в торговле наркотиками
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Верховный суд Башкирии отменил приговор мужчинам, которых обвинили в торговле наркотиками.

Началась необычная для нашей судебный системы история с того, что в 2015 году в республике были задержаны четверо парней. Позже их обвинили в создании интернет-магазина, в котором они якобы продавали наркотики через тайники. В 2017 году ребята получили реальные тюремные сроки – от 12 до 16 лет.

По данным портала zona.media, молодые люди пожаловались на сотрудников ФСКН, которые удерживали их без объяснения причин и морили голодом. Жалоба дошла до суда, и осужденным сократили сроки на несколько лет. Однако на достигнутом ребята не остановились и подали кассационную жалобу. Началась проверка.

В итоге в Верховном суде республики установили, что городской суд попросту скопировал приговор из текста обвинительного заключения. Если объяснять это совсем уж простым языком, то судья даже не вникал в текст документа, на словах поверил следствию, и заочно признал группу ребят виновными.

26 июня был кассационный суд, сразу после которого обвиняемых отпустили под домашний арест. Дело направили на доработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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