Стала известна личность педофила, надругавшегося над девочкой в Уфе

СЕГОДНЯ 17:29 2019-07-08T17:34:00+03:00

Педофила на велосипеде не раз видели в черниковских парках

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Педофила, изнасиловавшего на днях девочку, узнали многие жители Уфы. Напомним, шокирующий случай произошел днем 6 июля. В черниковском парке «Первомайский» с 10-летней девочкой познакомился мужчина. Он предложил ей прокатиться на велосипеде. Добравшись до укромного места, насильник надругался над школьницей. После содеянного он скрылся. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

Позже выяснилось, что жители Черниковки неоднократно видели мужчину. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, он вызывал подозрение у молодых мам. Так, его замечали и в злополучном «Первомайском», и в парке за ДК «Химик». Педофил высматривал детей, катаясь на велосипеде.

– Как-то раз стояла в магазине с ребенком, и он тоже за мной стоял в очереди, мороженое покупал. Странный мужчина: купил, вышел, сел на велосипед и поехал дальше, – рассказывает одна из жительниц района.

Предполагаемого насильника задержали на съемной квартире в Инорсе. О его местонахождении сообщили неравнодушные граждане.

ИСТОЧНИК KP.RU