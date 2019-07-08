2019-07-08T15:21:59+03:00
Происшествия

Уфимец застрял на скале в крымской Алупке

Мужчина не осилил подъем на сложном склоне
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Со скалолазом все в порядкеСо скалолазом все в порядке
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В крымском городе Алупке при подъёме на прибрежную скалу застрял житель Уфы. Отдыхая на море, мужчина решил покорить вершину. Однако впоследствии все пошло не по плану: на 30-метровой отметке у экстремала возникли проблемы – он застрял на сложном участке. К счастью, его заметили очевидцы, которые передали информацию спасателям.

Сотрудники экстренной службы спасали уфимца в течение часа. Поставив мужчина на ноги, они убедились, что ему не требуется медицинская помощь.

Напомним, недавно в Крыму спасатели обнаружили на сложном скальном участке жительницу Уфы. С травмами бедер женщину доставили в Ялтинскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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