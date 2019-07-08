Стала известна личность парня из Башкирии, устроившего кровавую расправу над родителями и братом

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-08T13:48:31+03:00

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Стала известна личность парня из Башкирии, устроившего 5 июля резню в селе Максютово.

Напомним, что утром в минувшую пятницу 26-летний сельчанин набросился с ножом на собственную мать, брата и отца. Известно, что погибшие жили вместе со своим убийцей – Ильнуром К.

Как сообщил источник «КП-Уфа», мать неадекватного парня имела серьезные проблемы со здоровьем и состояла на учете у местного психиатра. С ней молодой парень расправился прямо в доме. Тело брата нашли у ворот перед участком. 59-летний отец попытался убежать от обезумевшего сына – его тело нашли перед домом соседей.

После этого молодой человек как ни в чем не бывало добрался до райцентра в селе Мракова и сам сдался полицейским. При себе у него был окровавленный нож. Примечательно, что ранее он уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Местные жители рассказали, что хоронить погибших приехали их родственники из других районов Башкирии.

- Выгрузили сразу три гроба во дворе. Половина села пришла попрощаться. Хорошая была семья, - пишут сельчане.

ИСТОЧНИК KP.RU