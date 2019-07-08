В Башкирии из-за фальсификаций на ЕГЭ без аттестата остались 16 выпускников

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-08T13:20:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балтачевском районе республики была зафиксирована попытка фальсифицировать результаты ЕГЭ. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании в правительстве. Выявленная образовательная афера привела к тому, что 16 выпускников остались без аттестатов. Всего в этом году экзамен не сдачи 24 человека.

– Среди них есть и дети, которые старались. Они лишились права поступления в вузы, – прокомментировал ситуацию врио главы Башкирии Радий Хабиров. – Мы исходим из того, что республика никогда этим не отличалась. Наши выпускники пользуются авторитетом. Что по существу: мне кажется, надо создать комиссию по расследованию.

Хабиров поручил главе Балтачевского района Ильгизу Субушеву разобраться в ситуации и не наказать виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU