2019-07-08T13:20:25+03:00
Общество

В Башкирии из-за фальсификаций на ЕГЭ без аттестата остались 16 выпускников

О неприятном случае стало известно на совещании в правительстве
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Всего экзамен не сдали 24 человекаВсего экзамен не сдали 24 человека
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В Балтачевском районе республики была зафиксирована попытка фальсифицировать результаты ЕГЭ. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании в правительстве. Выявленная образовательная афера привела к тому, что 16 выпускников остались без аттестатов. Всего в этом году экзамен не сдачи 24 человека.

– Среди них есть и дети, которые старались. Они лишились права поступления в вузы, – прокомментировал ситуацию врио главы Башкирии Радий Хабиров. – Мы исходим из того, что республика никогда этим не отличалась. Наши выпускники пользуются авторитетом. Что по существу: мне кажется, надо создать комиссию по расследованию.

Хабиров поручил главе Балтачевского района Ильгизу Субушеву разобраться в ситуации и не наказать виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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