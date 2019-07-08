В Башкирии в реке Белой нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-08T12:36:52+03:00

Мужчина отдыхал на берегу один

В ста метрах от жуткой находки сотрудники пожарной охраны обнаружили вещи и документы

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В городе Салавате обнаружено тело утонувшего мужчины. Из реки Белой погибшего извлекли сотрудники муниципальной пожарной охраны. Трагический случай произошел в районе конечной автобусной остановки «ДОК» 5 июля.

При обследовании прибрежной территории, в ста метрах от места обнаружения тела были обнаружены вещи и документы утонувшего. Вероятно, мужчина отдыхал на берегу один.

Пользователи соцсетей практически единогласно заявляют, что погибший был пьян, однако официальной информации на этот счет не поступало.

Начальник муниципальной пожарной охраны Виктор Суханов призывает горожан плавать на официальном городском пляже, где дежурят спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU