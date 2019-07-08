2019-07-08T14:42:40+03:00
Политика

Стало известно, когда с улиц Уфы пропадут все ПАЗики и Газельки

Громкое заявление сделал врио главы Башкирии
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 8 июля, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» врио главы Башкирии сделал заявление о будущем общественного транспорта в Уфе. Он оценил предварительные итоги транспортной реформы в башкирской столицы и ответил на злободневный вопрос: когда с улиц города пропадут ПАЗики и Газели. Такой вопрос в ходе интервью с Радием Хабировым озвучил ведущий Руслан Валиев.

- Не хотите ли вы постепенно прийти к московской модели транспорта? Чтобы без маленьких маршруток?

- Не хочу, - ответил Хабиров. - Я не хочу убивать этот бизнес, я не хочу убивать частных перевозчиков. Я пытаюсь объяснить перевозчикам, чтобы они работали, но чтобы соответствовали тем требованиям, которые мы им предъявляем, - подчеркнул глава региона.

Судя по ответу Хабирова, маршрутки с улиц Уфы не пропадут никогда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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