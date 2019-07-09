«Отпустите Хайруллину Луизу»: уфимский музыкант посвятил песню самой известной в России кассирше

СЕГОДНЯ 06:33 2019-07-09T06:33:35+03:00

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Нашумевшая история с кассиршей из Салавата, которая вынесла из банка 25 млн рублей, уже вдохновляет жителей на музыкальное творчество. Уфимский музыкант Andreas Fon-Venz посвятил песню «Разочарование» Луизе Хайруллиной. Видео с живым исполнением мужчина опубликовал на YouTube. По словам автора, композиция написана в стиле «акустический панк».

Andreas Fon-Venz призывает отпустить Луизу Хайруллину. Припев звучит так:

«Отпустите Хайруллину Луизу!

Дайте ей денег, шенгенскую визу.

Я референдум провести предлагаю –

Многие «за», я так полагаю».

В описании к видео автор отметил, что «радовался за столь удачного кассира», но «сказка закончилась» и «наступило разочарование». Он также добавил хэштег #панкизаXайруллинуЛуизу. В разгар истории интернет-пользователи активно распространяли другой хэштег – #БегиЛуизаБеги.

Напомним, женщину нашли вместе с семьей на съемной квартире в Казани. На данный момент она находится в уфимском СИЗО. О том, куда делись украденные деньги, Луиза Хайруллина так и не рассказала.

Andreas Fon-Venz - разочарование (Хайруллина Луиза).Все слышали о Хайруллиной Луизе, я думаю - что я не один радовался за столь удачного кассира. Но вот - сказка кончилась, наступило разочарование, а ведь так прикольно всё было... #панкизаXайруллинуЛуизу #панкизаXайруллинуЛуизу #панкизаXайруллинуЛуизу

ИСТОЧНИК KP.RU