2019-07-08T11:14:51+03:00
Общество

Хабиров призвал глав районов лично следить за реализацией программы «Башкирские дворики»

На оперативном совещании обсудили ход выполнения нового проекта
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На данный момент ведутся работы в 229 дворахНа данный момент ведутся работы в 229 дворах
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Сегодня, 8 июля, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии чиновники обсудили проект «Башкирские дворики». На реализацию новой республиканской программы власти потратят 1,78 млрд рублей. На эти деньги будет отремонтировано 400 дворов.

Исполняющий обязанности вице-премьера правительства – министра ЖКХ Башкирии Борис Беляев рассказал на заседании, что в 229 дворах республики уже ведутся работы. Он также выразил опасения по поводу будущего программы.

– Сегодня от населения поступают жалобы: подрядчик зашел на объект, подготовил его и ушел на следующий. Просим глав районов максимально синхронизировать работы. Считаю, что возможен срыв программы в ряде муниципалитетов, – отметил Беляев

Врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал глав районов лично следить за реализацией программы и благоустройством дворов.

– Каждый глава муниципалитета должен пройти ногами по территории, чтобы понимать, какой двор нуждается в благоустройстве, – заявил Хабиров. – Кто будет не успевать по срокам — говорите нам, будем их звать сюда и стыдить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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