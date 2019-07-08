Хабиров призвал глав районов лично следить за реализацией программы «Башкирские дворики»
Сегодня, 8 июля, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии чиновники обсудили проект «Башкирские дворики». На реализацию новой республиканской программы власти потратят 1,78 млрд рублей. На эти деньги будет отремонтировано 400 дворов.
Исполняющий обязанности вице-премьера правительства – министра ЖКХ Башкирии Борис Беляев рассказал на заседании, что в 229 дворах республики уже ведутся работы. Он также выразил опасения по поводу будущего программы.
– Сегодня от населения поступают жалобы: подрядчик зашел на объект, подготовил его и ушел на следующий. Просим глав районов максимально синхронизировать работы. Считаю, что возможен срыв программы в ряде муниципалитетов, – отметил Беляев
Врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал глав районов лично следить за реализацией программы и благоустройством дворов.
– Каждый глава муниципалитета должен пройти ногами по территории, чтобы понимать, какой двор нуждается в благоустройстве, – заявил Хабиров. – Кто будет не успевать по срокам — говорите нам, будем их звать сюда и стыдить.
ИСТОЧНИК KP.RU