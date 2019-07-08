2019-07-08T10:52:38+03:00
Происшествия

Отдых 4-летней девочки в санатории Башкирии закончился трагедией

У малышки остановилось сердце
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ребенок погиб на местеРебенок погиб на местеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Башкирии на территории санатория «Якты-Куль» умерла четырехлетняя девочка. Новость о трагическом происшествии появилась в соцсетях. Ребенок находился в санатории вместе с мамой, и в какой-то момент малышке стало плохо, и она упала. По предварительной информации, у девочки остановилась сердце.

Как сообщает издание verstov.info, в администрации оздоровительного учреждения отметили, что приехавшие из Магнитогорска женщина со своим ребенком отдыхали не по путевке. По словам руководства, они еще не проходили медицинский осмотр и «зашли на территорию, чтобы прогуляться». Замдиректора санатория Ильнур Мурзагильдин также добавил, что сотрудники «Якты-Куля» сделали все от них зависящее. Скорая помощь приехала из Аскарово, но было уже поздно. Мать девочки рассказала, что у ребенка были проблемы с сердцем.

Сегодня будет проведено вскрытие, по результатам которого будет ясно, по какой именно причине умер ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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