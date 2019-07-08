Под Уфой в ДТП пострадали два маленьких ребенка
В минувшую субботу под Уфой произошло серьезное ДТП. Авария случилась в поселке 8 марта. По информации столичной госавтоинспекции, 33-летний мужчина за рулем «Форд Фокус» выезжал с улицы Аграрной на Алексеевской шоссе и врезался в «Тойоту Аурис». Японская иномарка двигалась по главной дороге.
В результате аварии пострадали пять человек. Помощь медиков понадобилась двухлетнему малышу и шестилетнему мальчику, а также их маме – 29-летней девушке. Различные травмы получил и предполагаемый виновник происшествия. Всех доставили в больницу, кроме 26-летнего водителя «Тойоты» – ему обработали рану на голове и отпустили домой.
Автомобилист из «Форда» отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
– За минувшие выходные в Уфе сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 71 ДТП. В 6 дорожных авариях пострадали 11 человек, – отметили в уфимской дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU