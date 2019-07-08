2019-07-08T11:57:46+03:00
Происшествия

Под Уфой в ДТП пострадали два маленьких ребенка

Всего травмы получили пять человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Тойота двигалась по главной дорогеТойота двигалась по главной дороге
Изменить размер текста:

В минувшую субботу под Уфой произошло серьезное ДТП. Авария случилась в поселке 8 марта. По информации столичной госавтоинспекции, 33-летний мужчина за рулем «Форд Фокус» выезжал с улицы Аграрной на Алексеевской шоссе и врезался в «Тойоту Аурис». Японская иномарка двигалась по главной дороге.

В результате аварии пострадали пять человек. Помощь медиков понадобилась двухлетнему малышу и шестилетнему мальчику, а также их маме – 29-летней девушке. Различные травмы получил и предполагаемый виновник происшествия. Всех доставили в больницу, кроме 26-летнего водителя «Тойоты» – ему обработали рану на голове и отпустили домой.

Автомобилист из «Форда» отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

– За минувшие выходные в Уфе сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 71 ДТП. В 6 дорожных авариях пострадали 11 человек, – отметили в уфимской дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, почему мужа пойманной кассирши из Салавата отпустили домой
Хабиров призвал глав районов лично следить за реализацией программы «Башкирские дворики»
Отдых 4-летней девочки в санатории Башкирии закончился трагедией
В Уфе мужчина спрыгнул с моста и чудом остался жив
Сбежавшие из дома в Башкирии девочки рассказали, где весело проводили время
В Уфе без вести пропал 28-летний Алексей Шахтарин
Уфимка застряла на дереве, спасая своего кота
В Уфе на неделю с маршрутов сняли автобусы марки ПАЗ
В Башкирии 25-летняя женщина перевернулась на ВАЗе и погибла
45-летний житель Башкирии разбился на скутере
«Мальчику разорвало ноги»: жительница Башкирии спасла жизнь раненому ребенку
Жители Башкирии стали чаще болеть раком
В Уфе появился новый спортивный арт-объект
В Башкирии прекращены поиски пропавших школьниц
Уфимские спасатели вытащили мужчину, застрявшего между этажами
В Башкирии мужчина сделал себе «харакири»
В Уфе задержали извращенца, надругавшегося над маленькой девочкой
В Башкирии на трассе произошла массовая авария: пострадал ребенок
«Прощайте, саженцы»: в Башкирии выпал крупный град