Под Уфой в ДТП пострадали два маленьких ребенка

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-08T11:57:46+03:00

Всего травмы получили пять человек

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В минувшую субботу под Уфой произошло серьезное ДТП. Авария случилась в поселке 8 марта. По информации столичной госавтоинспекции, 33-летний мужчина за рулем «Форд Фокус» выезжал с улицы Аграрной на Алексеевской шоссе и врезался в «Тойоту Аурис». Японская иномарка двигалась по главной дороге.

В результате аварии пострадали пять человек. Помощь медиков понадобилась двухлетнему малышу и шестилетнему мальчику, а также их маме – 29-летней девушке. Различные травмы получил и предполагаемый виновник происшествия. Всех доставили в больницу, кроме 26-летнего водителя «Тойоты» – ему обработали рану на голове и отпустили домой.

Автомобилист из «Форда» отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

– За минувшие выходные в Уфе сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 71 ДТП. В 6 дорожных авариях пострадали 11 человек, – отметили в уфимской дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU