Сбежавшие из дома в Башкирии девочки рассказали, где весело проводили время
Вчера в Белебее были прекращены поиски двух пропавших школьниц 14 и 17 лет. Вечером 6 июля они ушли из дома, но обратно не вернулись. В последний раз девочек видели около городского пруда. Взволнованные родители сразу же позвонили в полицию.
На следующий день, 7 июля, школьницы объявились.
- Нашлись, вернулись домой. Всем спасибо за участие, - написали родственники в социальных сетях.
Сегодня стало известно, где пропадали девочки, пока их родители били тревогу. Как сообщает портал ProUfu.ru, школьницы познакомились с парнями и всю ночь катались с ними на машине. В издании также добавили, что никаких преступных действий в отношении подростков не совершалось.
ИСТОЧНИК KP.RU