Сбежавшие из дома в Башкирии девочки рассказали, где весело проводили время

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-08T09:40:28+03:00

Вечером 6 июля они ушли из дома и не вернулись

Сейчас с ними все в порядке

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Вчера в Белебее были прекращены поиски двух пропавших школьниц 14 и 17 лет. Вечером 6 июля они ушли из дома, но обратно не вернулись. В последний раз девочек видели около городского пруда. Взволнованные родители сразу же позвонили в полицию.

На следующий день, 7 июля, школьницы объявились.

- Нашлись, вернулись домой. Всем спасибо за участие, - написали родственники в социальных сетях.

Сегодня стало известно, где пропадали девочки, пока их родители били тревогу. Как сообщает портал ProUfu.ru, школьницы познакомились с парнями и всю ночь катались с ними на машине. В издании также добавили, что никаких преступных действий в отношении подростков не совершалось.

ИСТОЧНИК KP.RU