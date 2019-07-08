2019-07-08T09:40:28+03:00
Общество

Сбежавшие из дома в Башкирии девочки рассказали, где весело проводили время

Сейчас с ними все в порядке
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Вечером 6 июля они ушли из дома и не вернулисьВечером 6 июля они ушли из дома и не вернулись
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Вчера в Белебее были прекращены поиски двух пропавших школьниц 14 и 17 лет. Вечером 6 июля они ушли из дома, но обратно не вернулись. В последний раз девочек видели около городского пруда. Взволнованные родители сразу же позвонили в полицию.

На следующий день, 7 июля, школьницы объявились.

- Нашлись, вернулись домой. Всем спасибо за участие, - написали родственники в социальных сетях.

Сегодня стало известно, где пропадали девочки, пока их родители били тревогу. Как сообщает портал ProUfu.ru, школьницы познакомились с парнями и всю ночь катались с ними на машине. В издании также добавили, что никаких преступных действий в отношении подростков не совершалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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