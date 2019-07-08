В Уфе без вести пропал 28-летний Алексей Шахтарин
От мужчины нет никаких известий с 20 июня
К поискам мужчины подключились волонтеры "Лиза Алерт"
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В Уфе родные и близкие ищут 28-летнего Алексей Шахтарина. Уже почти три недели – с 20 июня – о его местонахождении ничего неизвестно. Также нет никакой информации о том, при каких обстоятельствах он выходил на связь последний раз. Поиски уфимца организовали волонтеры ДПСО «Лиза Алерт».
Приметы: рост 172 см, полное телосложение, волосы – шатен с проседью, серые глаза.
Одежда: темно-синий спортивный костюм, черные кожаные кроссовки
Если вы знаете, где находится Алексей Шахтарин, просьба сообщить в полицию или по номеру 8 (800) 700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU