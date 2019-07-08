2019-07-08T08:29:51+03:00
Общество

Уфимка застряла на дереве, спасая своего кота

Сотрудникам экстренной службы пришлось доставать и домашнего питомца, и девушку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Кот вернулся к своей хозяйкеКот вернулся к своей хозяйке
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В одном из уфимских дворов в минувшую субботу произошел забавный случай. Девушка в попытке снять своего убежавшего кота с дерева забралась настолько далеко, что не смогла самостоятельно спуститься. Чем ближе подбиралась хозяйка к своему питомцу, тем выше он карабкался. В какой-то момент уфимка поняла, что попала в западню, и позвонила в экстренную службу.

На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда. При помощи лестницы и альпинистского снаряжения они спасли сначала девушку, а после достали и кота, который вернулся к своей бесстрашной хозяйке.

Спасатели вытащили домашнего питомца.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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