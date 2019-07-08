Уфимка застряла на дереве, спасая своего кота

СЕГОДНЯ 08:29 2019-07-08T08:29:51+03:00

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В одном из уфимских дворов в минувшую субботу произошел забавный случай. Девушка в попытке снять своего убежавшего кота с дерева забралась настолько далеко, что не смогла самостоятельно спуститься. Чем ближе подбиралась хозяйка к своему питомцу, тем выше он карабкался. В какой-то момент уфимка поняла, что попала в западню, и позвонила в экстренную службу.

На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда. При помощи лестницы и альпинистского снаряжения они спасли сначала девушку, а после достали и кота, который вернулся к своей бесстрашной хозяйке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/718906" frameborder="0"></iframe> Спасатели вытащили домашнего питомца.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU