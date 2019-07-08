В Башкирии 25-летняя женщина перевернулась на ВАЗе и погибла
Травмы получили ее пассажиры, мужчина и девушка
фото: ГИБДД по РБ
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Рано утром 7 июля в Калтасинском районе Башкирии на автодороге Новый Орьебаш-Старый Орьебаш произошла смертельная авария.
25-летняя жительница Свердловской области за рулём ВАЗ-2112 не справилась с управлением и съехала в кювет, где перевернулась. Сама виновница ДТП скончалась на месте, ее пассажиры, 20-летняя жительница Нефтекамска и 34-летний местный житель получили травмы.
Известно, что погибшая была лишена водительского удостоверения за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU