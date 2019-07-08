В Башкирии 25-летняя женщина перевернулась на ВАЗе и погибла

СЕГОДНЯ 07:24 2019-07-08T07:24:07+03:00

Травмы получили ее пассажиры, мужчина и девушка

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Рано утром 7 июля в Калтасинском районе Башкирии на автодороге Новый Орьебаш-Старый Орьебаш произошла смертельная авария.

25-летняя жительница Свердловской области за рулём ВАЗ-2112 не справилась с управлением и съехала в кювет, где перевернулась. Сама виновница ДТП скончалась на месте, ее пассажиры, 20-летняя жительница Нефтекамска и 34-летний местный житель получили травмы.

Известно, что погибшая была лишена водительского удостоверения за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU