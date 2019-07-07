В Башкирии прекращены поиски пропавших школьниц

СЕГОДНЯ 20:07 2019-07-07T20:07:01+03:00

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В Белебее прекращены поиски двух пропавших школьниц 14-ти и 17-ти лет. Напомним, что девочки ушли вчера вечером, 6 июля, из дома, но обратно так и не вернулись. В последний раз девочек видели около городского пруда. Обеспокоенные родители немедленно заявили в полицию.

Сегодня вечером, 7 июля, стало известно, что школьницы нашлись живыми и невредимыми.

- Нашлись, вернулись домой. Всем спасибо за участие, - написали родственники в социальных сетях.

Где именно пропадали девочки, родные не стали уточнять. Но знакомые школьниц в комментариях пишут, что девочки могли просто загуляться и не предупредить домочадцев о своих планах.

ИСТОЧНИК KP.RU