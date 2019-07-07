В Уфе задержали извращенца, надругавшегося над маленькой девочкой

СЕГОДНЯ 18:04 2019-07-07T18:50:52+03:00

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В Уфе следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали подозреваемого в надругательстве над девятилетней девочкой. Напомним, что жуткий инцидент произошел вчера днем, 6 июня, в Орджоникидзевском районе Уфы. Мужчина познакомился с девочкой в парке Машиностроителей и отвез ее на своем велосипеде в район Курочкиной горы, где напал на ребенка и надругался над ним, после чего поспешил скрыться. Мать девочки, узнав о случившемся, немедленно сообщила в полицию.

- Следственно-оперативной группой была проведена тщательная работа и установлены приметы нападавшего. На розыск преступника были ориентированы все посты и патрули полиции. В результате один из уфимцев узнал мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого, и сообщил об этом участковому. Подозреваемый был немедленно задержан, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу и грабеж 33-летний житель Благовещенска. Мужчина в январе вышел из тюрьмы и приехал в Уфу, где жил на съемной квартире. Как сообщает источник «КП-Уфа», у растлителя есть жена и двое маленьких детей.

- Сотрудниками полиции были получены объективные данные, свидетельствующие о его причастности к преступлению. В том числе он опознан по видеозаписи, на которой зафиксирован вместе с девочкой, обнаружены велосипед и одежда, в которую подозреваемый был одет в момент совершения противоправного деяния, - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии. - В настоящее время мужчина доставлен в территориальное подразделение Следственного комитета России. Сотрудники уголовного розыска осуществляют оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU