«Мальчику разорвало ноги»: жительница Башкирии спасла жизнь раненому ребенку

СЕГОДНЯ 06:55 2019-07-08T06:55:59+03:00

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Жительница Стерлитамака спасла жизнь раненому ребенку, вовремя доставив его в больницу и не дав умереть от кровопотери. Как рассказала сама женщина, 6 июля она возвращалась домой после купания, как ее машину остановила толпа мальчишек, просящих о помощи.

- Я остановилась. Как оказалось, у одного из них были рваные раны на бёдрах, мальчишки играли в воде с каким-то баллоном, который неожиданно взорвался, и мальчику разорвало ноги, - рассказывает Елена Г. - Я с дрожащими руками (висящее мясо привело в шок, но нужно было делать то, что должна была) начала бинтовать ногу, потом увидев, что рана на другой ноге еще серьёзнее, схватила его и буквально закинула в машину.

По дороге женщина пыталась разговорить уже синеющего и истекающего кровью мальчика, чтобы тот не отключался, узнала, что ребенка зовут Никитой, и ему 14 лет. К счастью, подростка удалось быстро довезти до больницы, где его немедленно перевели в отделение хирургии и прооперировали.

- Хочу сказать водителю белого Nissan –ты <…>! Если тебе сигналят, это не значит, что водитель хочет поиграть с тобой в гонки. Иногда это очень нужно! – добавила Елена.

Друзья и просто неравнодушные горожане поблагодарили отважную женщину, отметив, что она спасла жизнь ребенку и достойна всяческой похвалы и уважения.

- Хорошо, что есть в наше время неравнодушные люди, вы героиня! – пишет Екатерина А.

- Страна должна знать своих героев, она очень хороший человек, - вторит Альбина С.

ИСТОЧНИК KP.RU