Уфимские спасатели вытащили мужчину, застрявшего между этажами

СЕГОДНЯ 19:32 2019-07-07T19:32:44+03:00

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Сегодня днем, 7 июля, уфимским спасателям поступил вызов, что в многоэтажном доме на проспекте Октября мужчина хочет покончить с собой. На место происшествия немедленно выехали шесть спасателей, а также медики и полиция. Как оказалось, мужчина зачем-то решил спуститься с балкона на пятом этаже вниз, но балконная дверь на четвертом этаже оказалась запертой. Тогда любитель приключений решил подняться обратно, но не смог и застрял на хлипком карнизе.

- Вовремя прибывшие сотрудники МЧС России при помощи специального спасательного инвентаря (веревок, «косынки», жумара и т.д.) спустили мужчину на землю, - рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.

Сейчас уфимцу предстоит объяснять полиции причины своего сумасбродного поступка.

ИСТОЧНИК KP.RU