«Прощайте, саженцы»: в Башкирии выпал крупный град
Тем временем лето в Башкирии продолжает преподносить неприятные сюрпризы. То грозы, то дожди, то ураганный ветер, а сегодня в отдельных районах в придачу выпал град. Жители республики делятся фотографиями крупных, размером с перепелиное яйцо, кусочков льда, сетуя, что часть урожая погибла.
- Что стояло в огороде, все упало, - жалуется уфимка Виктория И. – Хана огурцам и луку.
- Для чего я, спрашивается, плавки покупал, - иронизирует Ильфат Б.
Фото: соцсети
- В Юрмаше был сильный град, сейчас опять что-то надвигается, тучи черные, - рассказывает Радик Г.
- Прощайте, саженцы, - едва не плачет Лидия С.
Напомним, что МЧС республики объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Синоптики обещают вдобавок грозы и кратковременные дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU