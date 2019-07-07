«Прощайте, саженцы»: в Башкирии выпал крупный град

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-07T16:43:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Тем временем лето в Башкирии продолжает преподносить неприятные сюрпризы. То грозы, то дожди, то ураганный ветер, а сегодня в отдельных районах в придачу выпал град. Жители республики делятся фотографиями крупных, размером с перепелиное яйцо, кусочков льда, сетуя, что часть урожая погибла.

- Что стояло в огороде, все упало, - жалуется уфимка Виктория И. – Хана огурцам и луку.

- Для чего я, спрашивается, плавки покупал, - иронизирует Ильфат Б.

Фото: соцсети

- В Юрмаше был сильный град, сейчас опять что-то надвигается, тучи черные, - рассказывает Радик Г.

- Прощайте, саженцы, - едва не плачет Лидия С.

Напомним, что МЧС республики объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Синоптики обещают вдобавок грозы и кратковременные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU