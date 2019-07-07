Следователи проверят обстоятельства гибели шестилетнего мальчика в Уфе

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-07T15:38:26+03:00

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В Уфе следователи проверят обстоятельства гибели шестилетнего ребенка. Напомним, что тело малыша было найдено сегодня, 7 июля, в квартире дома на улице Комсомольской. По первоначальным данным, мальчик умер, запутавшись в собственных колготках и задохнувшись. Родители, обнаружив бездыханное тело сына, вызвали скорую помощь, но помочь медики уже не смогли.

- По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются члены семьи ребенка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования семье погибшего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU