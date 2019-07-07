2019-07-07T13:03:19+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе лоб в лоб столкнулись две иномарки

Водители и пассажиры получили серьезные травмы
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера днем, 6 июля, в Туймазинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. На 17-ом километре автодороги Туймазы-Серафимовка-Нижнетроицкий-Усман-Ташлы лоб в лоб столкнулись встречные «Ниссан Альмера» и «Рено Логан», причем последний от удара вылетел в кювет.

За рулем японской иномарки находился 24-летний житель Белебеевского района, а «Рено» управлял 56-летний местный житель. В результате аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры «Логана». Медицинская помощь понадобилась мужчинам 29 и 54 лет.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются дорожные полицейские.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 17 автомобильных аварий, в которых 20 человек получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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